உக்கிரமாகும் உக்ரைன் விவகாரம்“சண்டை எங்களுக்கு வேண்டாம்” திடீர் முடிவெடுத்த ஜோ பைடன் -அடுத்தது என்ன?

Washington

oi-Rajkumar R

வாஷிங்டன் : உக்ரைனுக்கு எதிராக மிகப்பெரிய ராணுவ தாக்குதலை ரஷ்யா முன்னெடுக்கும் என நம்புவதாகவும் ஆனால் ரஷ்யாவுடன் போரிடும் எண்ணமில்லை என அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் கூறியுள்ளார்.

ரஷ்யா மற்றும் உக்ரைன் இடையே மோதல்போக்கு தொடர்ந்து தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில் எல்லையில் போர் பதற்றம் கடந்த சில நாட்களாக நீடித்து வருகிறது.

எல்லைப் பகுதிகளில் படைகளை நிறுத்தி உள்ள ரஷ்யா எந்த நேரத்திலும் உக்ரைன் நாட்டின் மீது போர் தொடுக்கலாம் என அமெரிக்கா எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

பைடன் பதவியேற்பு விழா... வீரர்கள் குவிப்பு... விமானங்களுக்கு தடை... உச்சகட்ட பாதுகாப்பில் வாஷிங்டன்

English summary

US President Joe Biden has said he hopes Russia will launch a major military offensive against Ukraine but has no plans to fight Russia.