"இந்தியாவை உன்னிப்பாக கவனிக்கிறோம்!" இந்திய அமைச்சர்கள் முன்னிலையில்.. அமெரிக்கா கூறிய பரபர கருத்து

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: இந்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கரை நேற்று சந்தித்த நிலையில், அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் ஆண்டனி பிளிங்கன் சில முக்கிய கருத்துகளைத் தெரிவித்தார்.

உக்ரைன் மீது கடந்த பிப்.24ஆம் தேதி ரஷ்யா முழு வீச்சிலான போரைத் தொடங்கிய நிலையில், இந்த விவகாரத்தில் இந்தியா நடுநிலையான நிலைப்பாட்டை எடுத்தது. ரஷ்யா உடன் இருந்த நீண்ட கால உறவு காரணமாக இந்தியா நடுநிலை நிலைப்பாட்டை எடுத்தது.

இந்தியாவின் இந்த நிலைப்பாட்டை உலக நாடுகள் வெளிப்படையாக எதிர்க்கவில்லை என்றாலும் கூட அமெரிக்காவுக்கு இது அதிருப்தியையே உருவாக்கி இருந்தது.

English summary

US Secretary of State Antony Blinken said the United States was monitoring rise in human rights abuses in India:(இந்தியாவில் அதிகரிக்கும் மனித உரிமை மீறல்கள் குறித்து அமெரிக்கா) Antony Blinken, US Defense Secretary Lloyd Austin meeting with Foreign Minister Subrahmanyam Jaishankar and Defense Minister Rajnath Singh.