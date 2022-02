சூப்பர்! அமெரிக்கா செல்வோருக்கு ஜாக்பாட்.! விசா நடைமுறையில் தளர்வுகள்.. எப்போது வரை இருக்கும்?

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: அமெரிக்கச் செல்லும் இந்தியர்களுக்கு நற்செய்தியாக விசா தொடர்பாக அமெரிக்க அரசு சில தளர்வுகளை அறிவித்துள்ளது.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா செல்லும் இந்தியர்கள் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்தே வருகிறது. ஐடி துறையில் இந்தியர்கள் சிறந்து விளங்குவதால், அவர்களை அமெரிக்கா அப்படியே அள்ளிக்கொள்கிறது.

இந்தச் சூழலில் வரும் டிச. 31ஆம் தேதி வரை மாணவர்கள் உள்ளிட்ட சில தரப்பினருக்கு விசா வழங்கும் முறைகளில் அமெரிக்க சில தளர்வுகளை அறிவித்துள்ளது.

பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம்.. காத்திருந்த இந்திய குடும்பம் - உக்ரைனில் சிக்கிய மகனுக்காக தவிக்கும் தந்தை

English summary

United States has waived in-person interview requirements for visa applicants: US Visa relaxations announced for students and workers, at its diplomatic missions in India through December 31 this year.