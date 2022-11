தைவானை சீண்டுவது சீனாவுக்கு பேராபத்து.. "நெருப்புடன் விளையாடாதீர்கள்".. அமெரிக்கா பகிரங்க வார்னிங்

Washington

oi-Jackson Singh

வாஷிங்டன்: தைவான் மீது படையெடுத்தால் சீனாவுக்கு அது பேராபத்தாக முடிந்துவிடும் என்று அமெரிக்க ராணுவத் தலைமை தளபதி மார்க் மைலி கடுமையாக எச்சரித்துள்ளார்.

தைவானுக்கு ஏதேனும் ஆபத்து ஏற்பட்டால் அமெரிக்க ராணுவத்தை நேருக்கு நேர் சீனா சந்திக்க வேண்டி வரும் என்றும் அவர் பகிரங்கமாக மிரட்டல் விடுத்தார்.

அமெரிக்கா வராவிட்டாலும் கூட, சீன ராணுவத்தை நிர்மூலமாக்கும் திறமை தைவான் ராணுவத்துக்கு இருப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

ரூ. 664 கோடி ராணுவத் தளவாடங்களை இந்தியாவுக்கு விற்க அமெரிக்கா ஒப்புதல்

English summary

US Army General Mark Miley has strongly warned that if China invades Taiwan, it will be a disaster for the country.