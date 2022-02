"இரண்டே காரணங்கள்.. இவை இருக்கும் வரை.. கொரோனாவை அழிக்கவே முடியாது.." WHO தரும் எச்சரிக்கை

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: ஓமிக்ரான் அலை இப்போது தான் ஓய்ந்துள்ள நிலையில், அடுத்து புதிய உருமாறிய கொரோனா எப்படித் தோன்ற வாய்ப்புள்ளது என்பது குறித்து உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

கடந்த 2019 இறுதியில் பரவ தொடங்கிய கொரோனா வைரஸ் 2 ஆண்டுகளாகவே உலக நாடுகளிடையே மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. உலக வல்லரசுகள் தொடங்கி, பின்தங்கிய நாடுகள் வரை அனைத்தும் கொரோனா வைரசால் மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

கொரோனா வைரஸ் தொடர்ந்து உருமாறிக் கொண்டே இருப்பதால், உலக நாடுகளில் அடுத்தடுத்த அலைகளை ஏற்பட்டு வருகிறது. இதனால் கொரோனா வைரசை முழுவதுமாக அழிக்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

World Health Organisation chief pointed out that inequitable access to vaccines and tests is creating an ideal condition for new variants: WHO explains why it can't find new corona variants ahead.