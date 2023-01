இப்படியா சாப்பாடு போடுவீங்க..காதலன் வீட்டில் அளித்த விருந்தால் அப்செட் ஆன காதலி..'பிரேக் அப்’

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: முதல் முறை காதலன் வீட்டிற்கு விருந்துக்கு சென்ற போது அங்கு அளிக்கப்பட்ட உணவு பிடிக்காததால் அப்செட் ஆன இளம் பெண் தனது காதலை முறித்துக்கொண்டு வீட்டை விட்டு வெளியேறியதாக தனது சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டு இருக்கிறார். இந்த காரணத்திற்காக கூட காதல் முறியுமா? என்ற தொனியில் நெட்டிசன்கள் பலரும் இது குறித்து விவாதித்து தங்கள் கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

உருகி உருகி காதலித்து விட்டு.. ஒன்றாக பீச், பார்க் என்று சுற்றிய பிறகும் கூட காதலர்களுக்குள் மனக்கசப்பு ஏற்படுவது உண்டு. இப்படி பிரேக் அப் ஆவதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கும்.

ஆனால், சீனாவிலோ காதலன் வீட்டில் தனக்கு பிடித்த உணவை கொடுக்கவில்லை என்று காதலை இளம் பெண் ஒருவர் முறித்துக்கொண்ட நிகழ்வு நடைபெற்றுள்ளது. இது தொடர்பான செய்தி தற்போது இணையத்தில் பரவி நெட்டிசன்கள் மத்தியில் அதிகம் பரவி வருகிறது. இந்த நிகழ்வு குறித்த விவரம் வருமாறு:-

English summary

A young woman has posted on her social media that she broke up with her boyfriend after she went to a party at her boyfriend's house for the first time after she didn't like the food served there. Can love break even for this reason? Many netizens are discussing this and posting their opinions.