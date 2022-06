முடி வெட்டுவதற்காக.. அமெரிக்காவில் இருந்து துருக்கி பறந்த பெண்.. இது வேற லெவல் ஐடியா!

News

oi-Jaya Chitra

நியூயார்க்: தனக்கு பிடித்தமாதிரி, அதே சமயத்தில் விலை குறைவாக தலைமுடியை வெட்டிக் கொள்வதற்காக, அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த இளம்பெண் ஒருவர் 10 ஆயிரம் கிலோமீட்டர் தூரம் பயணித்து துருக்கி சென்ற சம்பவம் ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

படிப்பு, வேலை, மருத்துவம் எனப் பல காரணங்களுக்காக மனிதர்கள் நாடு விட்டு நாடு செல்வது பற்றிக் கேள்வி பட்டிருப்போம். சிலர் சுற்றுலாவிற்காகக்கூட மற்ற நாடுகளுக்குச் செல்வார்கள். ஆனால் முடி வெட்டிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு பெண், 10 ஆயிரம் கிலோ மீட்டர் தூரம் பயணித்து வெறொரு நாட்டிற்கு சென்று வந்துள்ளார் என்றால், கேட்பதற்கு ஆச்சர்யமாகவும், அதிர்ச்சியாகவும் இருக்கிறதல்லவா..?

அமெரிக்காவில் தான் இந்த ஆச்சர்யமான சம்பவம் நடந்துள்ளது.

English summary

A woman flew over 6000 miles (10,000 kilometres) to Turkey to get a haircut after her local salon quoted her $4,000 (Rs 3.12 lakh) for her "dream hair".