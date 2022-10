விஜயதசமி..மதுரை மீனாட்சி அம்மனின் மனதை குளிர்வித்த 108 வீணை இசை கலைஞர்கள்

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

விஜயதசமியை முன்னிட்டு வீணை வழிபாட்டு மன்றத்தின் சார்பில் 108 வீணை இசை வழிபாடு நடைபெற்றது

மாணவ, மாணவிகளின் கல்வி மேம்பாட்டுக்காக நடத்தப்பட்ட இந்த வீணை இசை வழிபாட்டில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளும் பங்கேற்றனர்.

உலகப்புகழ் பெற்ற மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோவிலுக்கு, உள்ளூர், வெளியூர், வெளிமாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளிலிருந்து நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர்.

மதுரையின் பல நூற்றாண்டு கால அடையாளமாகவும், மதுரையின் நடுவிலும் மிகப் பிரம்மாண்டமாக அமைந்துள்ளது. ஆன்மீகம், வரலாறு, கலை, பண்பாட்டு அடையாளங்களுடன் மீனாட்சி கோயில் இன்றளவும் திகழ்கிறது.

விஜயதசமி கோலாகலம்..கூத்தனூர் சரஸ்வதி கோவிலில் குவிந்த பக்தர்கள்..அரிசியில் 'அ'எழுதிய குழந்தைகள்

English summary

108 men and women of different age groups come together to play Veena on the occasion of Dussehra in MaduraiMeenakshi amman temple.