உங்க வீட்டு பூஜை அறை எப்படி இருக்கு? கண்டிப்பாக வைக்க வேண்டிய போட்டோக்கள், தவிர்க்க வேண்டியவை என்ன?

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நம்முடைய வீட்டையே கோவில் போல சுத்தமாக வைத்திருந்தால் நிம்மதியும் சந்தோஷமும் அதிகரிக்கும். கடவுளின் படங்கள் வைத்திருக்கும் பூஜை அறையை நாம் எந்த அளவிற்கு நன்றாக வைத்திருக்கிறோமோ அந்த அளவிற்கு இறைவனின் அருள் நம் வீடு முழுவதும் நிறைந்திருக்கும். நம்முடைய பூஜை அறையில் என்ன சாமி படங்களை வைத்திருக்க வேண்டும் எந்த பூக்களை சாமி படங்களுக்கு போட வேண்டும் என்று தெரிந்து கொள்வோம்.

கடவுள் எங்கும் நீக்கமற நிறைந்திருக்கிறார் என்றாலும் கோவில் கருவறையில் உள்ள மூலவருக்கு என்று ஒரு சக்தி உள்ளது. அதே போலத்தான் நம்முடைய பூஜை அறையில் உள்ள சாமிக்கும் சக்தி உள்ளது. பூஜை அறையில் விளக்கேற்றி இறைவனை கண்மூடி வணங்கினாலே மனதில் ஒரு நிம்மதி குடியேறும் அதை அனைவருமே உணர்ந்திருப்பார்கள்.

நாம் குடியிருக்கும் வீட்டில் உள்ள பூஜை அறையை வாஸ்து சாஸ்திரப்படி அமைத்தால்தான் வீட்டில் வசிப்பவர்களுக்கு ஆரோக்கியமும், மகிழ்ச்சியும் கிடைக்கும். தனி வீடாக இருந்தாலும் சரி, அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பாக இருந்தாலும் பூஜை அறையில் வைக்கப்படும் சாமி படங்கள் வடக்கு அல்லது கிழக்கு நோக்கி இருக்கும்படி வைப்பது நல்லது.

English summary

If we keep our house clean like a temple, peace and happiness will increase. The extent to which we keep the pooja room where God's images are kept, the grace of God will fill our entire home. Let's know what Sami images should be kept in our pooja room and what flowers should be placed for the Sami images.