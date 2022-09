மறந்தும் இந்த தவறுகளை செய்துவிடாதீர்கள்..துன்பத்தில் இருந்து தப்பிக்க முடியாது..ஆன்மீக ரகசியங்கள்

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: தெரிந்தோ தெரியாமலோ நாம் செய்யும் தவறுகள் நம்மை கஷ்டத்தில் ஆழ்த்திவிடும். சிலர் வீடுகளிலும் கோவிலிலும் தெரியாமல் சில தவறுகளை செய்து விடுவார்கள். எனவேதான் பூஜை முடிந்த உடன் தெரிந்தோ தெரியாமலோ செய்யும் தவறுகளை பொறுத்தருள வேண்டும் என்று இறைவனிடம் மன்னிப்பு கேட்கிறோம்.

நம்முடைய வீட்டில் பெண்கள் மறந்தும் கூட சில தவறுகளை செய்து விடக்கூடாது என்று சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. இதே போல கோவிலுக்கு செல்லும் போதும் சில விசயங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும்.

எந்த காரியங்களை செய்யக்கூடாது. அப்படி செய்தால் என்ன கஷ்டங்கள் ஏற்படும் என்று பார்க்கலாம்.

English summary

Dont do this mistakes in your house and temple. Some people do some mistakes in their homes and temples without knowing it. That's why we ask God for forgiveness after the puja is done knowingly or unknowingly.