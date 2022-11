திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோவில் கார்த்திகை தீப திருவிழா..நவ.27ல் கோலாகல கொடியேற்றம்

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

திருவண்ணாமலை: கார்த்திகை மாதம் பிறந்தாலே தீப திருவிழா எப்போது வரும் என்று பக்தர்கள் எதிர்பார்க்கத் தொடங்கி விடுவார். நினைத்தாலே முக்தி தரும் தலம் திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வர் கோவிலில் கார்த்திகை தீப திருவிழா ஆண்டு தோறும் கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்படும். இந்த ஆண்டு வரும் 27ஆம் தேதியன்று கொடியேற்றத்துடன் தொடங்க உள்ளது.

திருவண்ணாமலையில் மலையே சிவபெருமானாக வணங்கப்படுகிறது. அங்குள்ள 2668 அடி உயர மலையின் உச்சியில் மகா தீபம் ஏற்றப்படும். கார்த்திகை மாதம் பௌர்ணமி நிலவு நாளில் கார்த்திகை நட்சத்திர நாளில் சிவ பெருமானே ஜோதி வடிவாக காட்சி தருவதாக நம்பப்படுகிறது. எனவேதான் திருக்கார்த்திகை நாளில் அதிகாலையில் பரணி தீபமும் மாலையில் மகாதீபமும் ஏற்றப்படுகிறது.

திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் திருக்கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்களின் வசதிக்காக விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு வருவதாகவும், இன்றும் 3 ஆண்டுகளில் இந்த திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்படும் - கார்த்திகை தீபத்திற்காக 100 மருத்துவ குழுக்குளை அமைக்க வேண்டும் என கார்த்திகைதீப திருவிழா ஆலோசனை கூட்டத்தில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு கூறியுள்ளார்.

English summary

