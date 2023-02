கோபிக்கு தெரிய வரும் எழில் திருமண விஷயம்.. ராதிகாவின் எதிர்பாராத பதில்.. நடக்கப்போவது இது தானா?

பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் எழில் திருமண விஷயம் கோபிக்கு தெரிந்ததும் எழிலுக்கு ஆதரவாக கோபி பேச ராமமூர்த்தி கோபியை திட்டுகிறார்.

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் எழில் திருமண விஷயத்தை அமிர்தாவிடம் கூறாமல் மறைத்து வந்து விடுகிறார்.

எழிலுக்கு நாளைக்கு திருமணம் என்ற செய்தியை கேட்டு கோபி அதிர்ச்சி அடைந்து இருக்கிறார்.

எழிலின் காதல் மற்றும் பிடிக்காத திருமண செய்தியை கேட்டு ராதிகா மனதிற்குள்ளே யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

எழில், அமிர்தா திருமணத்தை நடத்தி வைக்க போவது யார் தெரியுமா? கடைசியில் நடக்கும் ட்விஸ்ட் இதுதானா?

English summary

Baakkiyalakshmi Serial February 1nd Episode :In the serial, Baakkiyalakshmi hides the matter of marriage without telling Amritha.Gopi is shocked to hear the news that Ezhil is getting married tomorrow.Radhika is thinking in her mind after hearing the news of Ezhil's love and dislike marriage.