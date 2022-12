ராதிகாவின் வீட்டிலிருந்தே அவருக்கு எதிராக சூழ்ச்சி செய்த ராமமூர்த்தி... கண்டுபிடித்த கோபியின் முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் பாக்கியாவுக்கு எதிராக ராதிகாவும் எலக்ஷனின் நிற்க, ராதிகா பேசிய வார்த்தையை கேட்டு மொத்த குடும்பமும் அதிர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது.

பாக்கியா ஜெயித்து விட்டு தான் இதற்கு பதில் பேச வேண்டும் என முடிவெடுக்க பாக்யாவுக்கு ஆதரவாக ராமமூர்த்தி ராதிகாவில் வீட்டில் இருந்தே செயல்பட்டுக் கொண்டிருப்பது கோபிக்கு தெரிந்து விட்டது.

டிஆர்பிக்காக பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் தில்லாலங்கடி வேலை!அசீமை சீரியலுக்குள் கொண்டு வந்திருக்காங்களே!

English summary

In the Baakkiyalakshmi serial, Radhika also stands for election against Baakkiya, and the whole family is shocked to hear Radhika's words.Gopi comes to know that Ramamurthy is working from home in Radhika's support to decide that Baakkiya should answer only after Baakkiya wins.