மிரட்டிய ராதிகாவால் கோபி செய்த செயல்... அடுத்த பிரச்சனைக்கு ரெடியான பாக்யாவின் குடும்பம்!!

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி பாக்கிய லட்சுமி சீரியலில் ராதிகாவின் கோபத்தை சமாளிப்பதற்காக கோபி செய்த செயல் மீண்டும் அவர் மீது வெறுப்பை குடும்பத்திற்கு கொடுத்திருக்கிறது.

எழில் திருமணத்தை பற்றி குடும்பத்தினர் எடுத்திருக்கும் புது முடிவால் இனி பாக்யாவின் குடும்பத்திற்குள் அடுத்த புது பிரச்சனை வர காத்திருக்கிறது.

English summary

Gopi's action to deal with Radhika's anger in the Baakiya Lakshmi serial aired on Vijay TV has once again given the family a grudge against him. Due to the new decision taken by the family regarding the marriage, the next new problem is waiting for Baakkiya's family.