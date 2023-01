பாரதி கொடுத்த பரிசால் கதறி அழும் கண்ணம்மா.. எடுத்துசொல்லும் தாமரை..எதிர்பாராத சீரியலின் கடைசி முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதிகண்ணம்மா சீரியலில் கண்ணம்மாவின் மனதை மாற்றுவதற்காக பாரதி புது நாடகம் நடித்திருக்கிறார்.

கண்ணம்மாவிற்கு 10 வருடங்களுக்கு முன்பு பாரதி கொடுத்த அவருடைய அம்மாவின் புகைப்படத்தை பார்த்து கண்ணம்மா கதறி அழுகிறார்.

பாரதியோடு சேர்ந்து வாழ கூறி தாமரை கண்ணம்மாவின் மனதை மாற்றுவதற்காக முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்.

English summary

Bharathi Kannamma Serial January 6nd Episode: Bharathikannamma serial, Bharathi has done a new play to change Kannamma's mind.Kannamma bursts into tears looking at the photo of her mother that Bharathi gave to Kannamma 10 years ago.Tamarai is trying to change Kannamma's mind by asking her to live with Bharathi.