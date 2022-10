நண்டு கதையை கூறி தத்துவத்தை உதிர்த்த ஜனனி.. மெய்சிலிர்த்து போன ரசிகர்கள் செய்த சிறப்பான வேலை

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை:பிக் பாஸ் சீசன் 6 போட்டியாளராக ஜனனி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டபோதே அவருக்கான ரசிகர்கள் கூட்டம் உருவாக ஆரம்பித்து விட்டது.

இன்னும் ஒரு லாஸ்ட்லியாவாக இலங்கைப் பெண்ணான ஜனனியை அவரது ரசிகர்களால் கொண்டாடி வருகிறார்கள்.ஜனனியை இப்பொழுதே சின்ன த்ரிஷா, அடுத்த சாய்பல்லவி என்று பட்டம் கொடுத்து அழைக்க ஆரம்பித்து விட்டனர்.

ஜனனியின் வாழ்க்கை டிப்ஸ் குறித்த வீடியோ ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் நகைச்சுவையாகவும், வைரலாகவும் வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறது.

எல்லாம் சொல்லி தானே கல்யாணம் பண்ணுனேன்.. கோபத்தில் மகாலட்சுமி.. இவ்வளவு நாளுக்குள் இப்படியா??

English summary

Bigg Boss Season 6: As soon as Janani was introduced as a Bigg Boss Season 6 contestant, her fan base started to build. Sri Lankan girl Janani is still being celebrated by her fans as a Lostlia. Janani has already been dubbed as Little Trisha, the next Saipallavi. A video on Janani's life tips is going viral on social media as a joke.