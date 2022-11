இருக்கு இன்று குறும்படம் இருக்கு! கமல் முன்னிலையில் உடைய போகும் உண்மைகள் யாருக்கு சாதகம் தெரியுமா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இன்றைய எபிசோட்டில் குறும்படம் ஒளிபரப்பாக இருக்கிறது.

பிக் பாஸில் இன்று 48வது நாளில் முதல் ப்ரோமோவிற்க்காக காத்திருந்த ரசிகர்களுக்கு மேலும் ஒரு சர்ப்ரைஸ் கிடைத்திருக்கிறது.

உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்த கமல் இந்த வாரம் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்க வருவாரா? என்று பலர் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த நேரத்தில் கெத்தாக கமல் வந்திருக்கிறார்.

English summary

Today's episode of Bigg Boss Tamil Season 6 is airing a short film.Today on day 48 of Bigg Boss, the fans who were waiting for the first promo got another surprise.Will Kamal, who was ill, host the show this week? Kamal has come to Ketah at a time when many were expecting it.