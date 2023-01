இனி எனக்கு இது தேவையில்லை.. பாதியிலே விட்டுக் கொடுத்து வெளியேறிய அசீம்.. வேஸ்டா போச்சி!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை; பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் 85 ஆவது நாளில் இந்த வார போட்டிக்கான தலைவர் போட்டி நடைபெறுகிறது.

இந்த வாரம் தலைவர் போட்டிக்காக ஏடிகே மற்றும் அசீம் இருவரும் போட்டியிடுகின்றனர்.

தன்னுடைய கோபத்தை வைத்து டார்கெட் செய்த ஏடிகேவிற்கு இந்த வார தலைவர் பதவியை கடைசியில் அசீம் விட்டுக் கொடுத்திருக்கிறார்.

லாரி டிரைவர்களை தரக்குறைவாக பேசிய அசீம்... திட்டி தீர்க்கும் டிரைவர்கள்... இப்படி மாட்டிக்கிட்டாரே?

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 is on day 85 of this week's leader contest.Both ADK and Aseem are competing for the leader race this week.Azeem has finally given up the leadership position this week to ADK who targeted him with his anger.