மோதிக் கொள்ளும் போட்டியாளர்கள்.. நீயும் ஒரு பொண்ணு தானே? தனலட்சுமியிடம் தகராறு செய்யும் அசீம்

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் நீயும் பொம்மை நானும் பொம்மை டாஸ்க் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் போட்டியாளர்கள் தற்போது மோதி கொள்கிறார்கள்.

தாங்கள் கையில் வைத்திருக்கும் பொம்மைகளை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று போட்டியாளர்கள் முட்டி மோதி பிக் பாஸ் வீடு கலவரம் ஆகி இருக்கிறது.

English summary

In Bigg Boss Tamil Season 6 neeyum Pommai Naamum Pommai task is going on. In this, the contestants are currently fighting. The contestants are fighting to protect the toys they are holding and the Bigg Boss house is rioting.