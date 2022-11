இதை எதிர்பார்க்கவில்லை,"இனி என் வாழ்வில் நீங்கா இடம் பெறும்” உருக்கமாக பதிவிட்ட ரட்சிதாவின் கணவர்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் ரட்சிதாவின் கணவரான சின்னத்திரை நடிகர் தினேஷ் கார்த்திக் தற்போது ரசிகர்களிடம் நன்றி கூறி உருக்கமான பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

சமூக வலைத்தளத்தில் அதிகமாக நெகட்டிவ் கருத்துகள் தான் இருக்கும் ஆனால் அதிலும் பலர் பாசிட்டிவ் கமாண்டுகளோடு சொன்ன வார்த்தை மனதை நெகிழ வைத்துள்ளதாக தினேஷ் பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

English summary

Actor Dinesh Karthik, the husband of Rachitha who is in Bigg Boss Tamil season 6, has now released a heartfelt post thanking his fans.Dinesh shared that there are mostly negative comments on social media but the words spoken by many people with positive commands have made them feel good.