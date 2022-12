இதற்காகத்தான் இத்தனை தில்லாலங்கடியா? பிக்பாஸை கிழிக்கும் நெட்டிசன்கள்.. ஆதாரம் இது தானாம்!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு வாரமும் எதிர்பாராத வெளியேற்றங்கள் நடந்து கொண்டிருந்தது.

கடைசி நேரத்தில் தொடர்ந்து ஏமாற்றம் கிடைத்து வந்த ரசிகர்களுக்கு இப்போது அதற்கான காரணம் தெரிந்து விட்டது என கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

மணிகண்டன் ஒவ்வொரு வாரமும் தப்பித்து வந்தது அவருடைய குடும்பத்தினர் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் வரவேண்டும் என்பதற்காகத்தான் என்று ரசிகர்கள் ஆதாரத்தோடு கலாய்த்து இருக்கிறார்கள்.

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 had unexpected evictions every week.The fans who have been disappointed in the last time are now excited that they know the reason.Fans have speculated that Manikandan escaped every week so that his family could appear on Bigg Boss.