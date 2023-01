பைனலுக்கு போவது இவங்க தான்.. சூடு பிடிக்கும் விளையாட்டில் லீக் ஆகிய கடைசி முடிவு..டிக்கெட் யாருக்கு?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் டிக்கெட் தொடங்கியிருக்கிறது.

இந்த வாரம் யார் நேரடியாக பைனலுக்கு போவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியிலும் அதிகமாக அதிகரித்து இருக்கிறது.

இந்த நிலையில் உள்ளே நடக்கும் நிகழ்வுகளில் இப்போதே இறுதி முடிவை ரசிகர்கள் கூறத் தொடங்கி விட்டார்கள்.

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 tickets have started this week.The anticipation of who will go directly to the finals this week is also increasing among the fans.At this stage, the fans have already started telling the final outcome of the events happening inside.