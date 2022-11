முகத்துக்கு நேராகவே ராபர்ட் மாஸ்டரை ரோஸ்ட் செய்த ஜனனி.. ரசிகர்கள் நினைப்பதை அப்படியே சொல்லிட்டாரே

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் ஆறாவது நிகழ்ச்சியில் ராபர்ட் மாஸ்டரை முகத்துக்கு நேராக ஜனனி கலாய்த்து தள்ளிய பிரமோ தற்போது ரசிகர்கள் மத்தியில் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

முதல் முறையாக ராபர்ட் மாஸ்டர் நாமினேஷனில் பெயர் வந்திருக்கும் நிலையில் ஜனனி ரசிகர்கள் மனதில் நினைத்துக் கொண்டிருப்பதை அப்படியே மாஸ்டரின் முன்பு பேசி இருக்கிறார்.

இந்த வாரம் லக்ஜரி பட்ஜெட்டில் புதிய டாஸ்க்காக பிக் பாஸ் ரோஸ்ட் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது.

மாமியாரின் காலில் விழுந்த எதிர்நீச்சல் ஜனனி...என்னம்மா நடிக்கிறாங்கப்பா.. நம்ப முடியலையே..!!

English summary

who pushed Robert Master directly in the face in Bigg Boss Tamil Season 6, is now being shared among the fans. For the first time, when Robert Master's name has been nominated, Janani has spoken in front of the master about what the fans are thinking.