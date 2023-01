பிரியா பவானி சங்கருக்கு முதல் நாள் செய்தி வாசிக்கும் போது நடைபெற்ற கொடுமை..இப்படியெல்லாமா பண்ணுவாங்க

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: செய்தி வாசிப்பாளராக அறிமுகமான ப்ரியா பவானி சங்கர் தற்போது திரைப்படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

திரைப்பட கதாநாயகியாக நடித்துக் கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் தான் செய்தி வாசிப்பாளராக இருக்கும்போது தனக்கு நடந்த கசப்பான நினைவு பற்றி பேசியிருக்கிறார்.

முதல் நாளில் தான் செய்தி வாசிப்பாளராக பணியாற்றும்போது அந்த இடத்தில் தனக்கு நடந்த எதிர்பாராத நிகழ்வு பற்றி ப்ரியா பவானி சங்கர் பேசிய வீடியோவை ரசிகர்கள் பலர் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

English summary

Priya Bhavani Shankar, who made her debut as a newsreader, is currently acting in films.While playing a film heroine, she has spoken about a bitter memory that happened to her as a newsreader.Many fans are sharing a video of Priya Bhavani Shankar talking about an unexpected incident that happened to her on her first day as a newsreader.