நிரூப் சட்டையை பிடித்து கேள்வி கேட்ட ராஜு...கொண்டாடும் ரசிகர்கள்

oi-V Vasanthi

சென்னை: இதுவரைக்கும் முகத்தில் எந்த எக்ஸ்பிரஸ்னும் காட்டாத ராஜூ செய்த செயல் தான் தற்போது ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியிருக்கிறது.

ராஜு கோபத்தில் நிரூப் சட்டையை பிடித்து இழுத்து இருக்கிறார்.

எப்போதும் அடுத்தவர்களை சிரிக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கும் இவர் இப்போது செய்த செயல் ரசிகர்களை மிரட்டி இருக்கிறது.

English summary

Raju is doing a drama for Pattikattu. The dialogues he speaks by holding Nirup's shirt have thrilled the fans. This Unseen promo has gone viral.