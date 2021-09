சோறு சாப்பிடுற கேப்புல...கேப் விடாத மணிமேகலை.. கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாவாடை தாவணி கட்டி இருப்பதை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் தான் அசந்து போய் விட்டார்கள் என்று பார்த்தால் மணிமேகலையும் செம ஹாப்பி தான் போல.

சூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஃப்ரீயாக இருக்கும் நேரத்திலும் ரீல்ஸ் வீடியோக்களை வெளியிட்டு ரசிகர்களுக்கு கண்டெண்ட் கொடுத்திருக்கிறார்.

90ஸ் கிட்ஸ்களின் ஃபேவரைட் தொகுப்பாளர் என்று சொன்னால் சும்மாவா என்று தற்போது இவர் வெளியிட்ட வீடியோவை பார்த்து அவருடைய ரசிகர்கள் ஆர்ப்பரித்து வருகின்றனர்.

English summary

His reels videos at the vj Suiting Spot, which was once a contestant on The Mr and Miss's small screen show being telecast on Vijay TV, are now going viral on the social media manimegalai is currently hosting the show.