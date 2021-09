அப்படி போய் இப்படி வந்த சிவாங்கி..ஆர்ப்பரிக்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : அடடா நொடிப்பொழுதில் ஆளே மாறி, வேற கெட்டப்பில் களம் இறங்கிய சிவாங்கியை பார்த்து அசந்துபோன ரசிகர்கள் 'வாவ்' கொட்டி வருகின்றனர்.

இப்படியும் அப்படியுமாக இவர் ஆடிய ஆட்டத்தை பார்த்து சிலிர்த்து போன ரசிகர்களால் கமெண்டுகளில் கவிதைகள் உருப்பெறுகிறது.

எப்படியோ ஒரு சில நாட்களுக்கு பிறகு மீண்டும் ரீல்ஸ் வீடியோ வெளியிட்ட சிவாங்கியை பார்த்ததும் மனசு துள்ளுகிறது என்று இவருடைய ரசிகர்கள் வரிசைகட்டி ஓடி வருகின்றனர்.

அடடா என்ன ஆட்டம் ..தம்மாத்துண்டு இதயத்தை தவிக்க விடும் சரண்யா

English summary

Shivangi, who is famous for her show Cook with Comali, is currently on the big screen but she is expressing her desire to come back to the Cook With Comali show.