அப்பா மகள் பாசத்தை அழகாக கூறிய விக்னேஷ் சிவன்.. புரியாத நெட்டிசன்களால் கடுப்பான ரசிகர்கள்

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் நீயா நானா நிகழ்ச்சியில் தற்போது அப்பா, மகளின் பாசம் அனைவரையும் நெகிழ வைத்துள்ளது. அது ரசிகர்களை மட்டுமல்ல பிரபலங்களையும் கவர்ந்து உள்ளதாம்.

நீயா நானா நிகழ்ச்சியில் சரியாக தீர்ப்பு வழங்கியதற்காக கோபிநாத்துக்கு பல்வேறு தரப்பட்டவர்களிடம் இருந்தும் வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

பலரும் அப்பா மகள் பாசத்தை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கும்போது இயக்குனர் விக்னேஷ் சிவன் தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில், அப்பா மகள் பாசத்தை அழகாக பதிவிட்டுள்ளார். இதுதான் தற்போது நெட்டிசன்களால் அதிகமாக கலாய்க்கப்பட்டு வருகிறது.

'பாத்திரம்’ கழுவனும்.. ஆசிரியை வேலைய விடனும்! புலம்பிய கணவன் - நீயா நானாவில் கோபிநாத் தந்த '3 ஆப்ஷன்’

English summary

Director Vignesh Sivan, who appeared on the show Neeya Nana, mentioned that father-daughter affection, which only fathers who have daughters know, is a kiss of lust, and the netizens who do not understand this are making fun of him. But Vignesh Sivan's fans are coming out in support of him