தந்தை ஸ்தானத்தில் பால்வாக்கர் மகள் திருமணத்தை நடத்திய வின் டீசல்...உருகும் ரசிகர்கள்

சென்னை: பால் வாக்கரின் மகள் திருமணம் சமீபத்தில் நடந்துள்ளது அதற்கு அவருடைய ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

பால் வாக்கர் தற்போது உயிரோடு இல்லாத காரணத்தினால் அவருடைய நெருங்கிய நண்பரான வின் டீசல் அவர் ஸ்தானத்தில் திருமணத்தை நடத்தி வைத்து இருக்கிறார்.

பால் வாக்கரின் மகளின் திருமணத்தில் அவர் இல்லாததை நினைத்து பால் வாக்கரின் ரசிகர்கள் உருக்கமான பதிவுகளை வெளியிட்டு வருகின்றனர்.

English summary

The marriage of the late Paul Walker's daughter was conducted by his friend Vin Diesel from his father's place. Fans have been posting touching posts for this.