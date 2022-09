"ஆறு வயசு வரை சரியாக பேச்சு வரவில்லை”...விஜே லயாவை குறித்து கண்கலங்கிய அவருடைய அம்மா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஜீ தமிழில் ஒளிபரப்பாகி வரும் சூப்பர் மாம் நிகழ்ச்சியில் வீஜேலயாவை பற்றி அவருடைய அம்மா பேசியிருப்பது பலருக்கும் வியப்பை கொடுத்திருக்கிறதாம்.

அழகான தமிழால் பல மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கும் லயாவிற்கு ஆரம்ப காலத்தில் பேச்சு வரலை என்பது பலருக்கும் அதிர்ச்சியாக தான் இருந்து வருகிறதாம்.

லண்டனுக்கு சென்ற ராஜு..மன்சூர் அலிகான் திட்டியதால் தான் இந்த முடிவா..?? ஆனாலும் இது சூப்பர் தான்

English summary

When VJ Laya was a small child, she wanted to speak in a speech contest. But until he was six years old, he could not pronounce letters like Larry. But when he gets on the stage and speaks, the accent is beautiful. His mother cashed the check he got from the first match he spoke of and bought a dollar for that money.