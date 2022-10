நன்றி மறவாமல் ஜி.பி முத்து செய்த செயல்... இது மட்டும் வேண்டாம் கண்டிக்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஜி பி முத்து பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியே வந்த பிறகு தன்னுடைய வழக்கமான நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு வருவதற்கு முன்பு ஜி பி முத்து பல்வேறு வீடியோக்களை வெளியிட்டு ரசிகர்களின் மத்தியில் பிரபலமாக இருந்து வந்துள்ளார்.

சமூக வலைத்தளத்தில் பலருக்கும் பரிசயமாக இருக்கும் ஜி பி முத்து இப்போதும் பல நிகழ்ச்சிகளில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு வருகிறார்.

மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்த ஜி பி முத்து, தான் போகிற இடமே வேறாம்..பிக் பாஸ்க்கு இனி என்ட் கார்ட்டா?

English summary

GP Muthu is continuing his regular activities after exiting Bigg Boss Tamil season 6. Before coming to Bigg Boss, GP Muthu has been popular among fans by posting various videos. He is known to many on social media and is still a special guest in many shows. brings