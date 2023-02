ஃபரீனாவால் எங்க வீட்டில் ஒரே சண்டை இணையத்தில் உண்மையை போட்டு உடைத்த நபர்.. ஃபரீனா கேட்ட கேள்வி?

ஐயோ போங்க உங்களால என் வீட்டுல ஒரே சண்டை என ரசிகர் ஒருவர் ஃபரீனாவே பார்த்து கூறி இருக்கிறார்.

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாரதிகண்ணம்மா சீரியலில் வெண்பாவாக நடித்து வரும் ஃபரீனா ஆசாத் பற்றி ரசிகர் ஒருவர் சமூக வலைத்தளத்தில் கருத்து ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

நடிகை ஃபரீனாவால் தன்னுடைய வீட்டில் சண்டை வருவதாக ரசிகர் வெளியிட்ட பதிவை பார்த்து ஃபரீனா அதிர்ச்சி ஆகி இருக்கிறார்.

வில்லியாக நடித்தாலும் ரசிகர்கள் கொண்டாடுவார்கள் என்பது தற்போது ஃபரீனா ஆசாத் ரசிகர் கொடுத்த விளக்கத்தை பார்த்து தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது.

" title="நாளையோடு முடிவடையும் பாரதி கண்ணம்மா சீரியல்... கடைசி நேரத்தில் "இதை" மட்டும் மறந்து விட்டார்களா?" />நாளையோடு முடிவடையும் பாரதி கண்ணம்மா சீரியல்... கடைசி நேரத்தில் "இதை" மட்டும் மறந்து விட்டார்களா?

A fan has posted a comment on social media about Farina Azad, who is playing Venpa in Bharathi kannamma serial which is being aired on Vijay TV.Farina is shocked to see a video posted by a fan of actress Farina fighting in her house.Now we can see the explanation given by Farina Azad fan that fans will celebrate even if she plays Willy.