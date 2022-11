பழைய நிலைக்கு திரும்பிய ஆலியா நடிக்கும் புது சீரியல் ரகசியங்கள்.. இணையத்தில் லீக்கான தகவல்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நடிகை ஆலியா மானசா இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் சன் டிவியில் சீரியலில் நடிக்க இருக்கிறார் இந்த நிலையில் அவருடைய புது சீரியலை பற்றிய தகவல்கள் சமூக வலைத்தளத்தில் லீக் ஆகி இருக்கிறது.

இதுவரைக்கும் விஜய் டிவியில் நடித்து வந்த ஆலியா மானசா முதல் முறையாக சன் டிவியில் நடிக்க இருக்கிறார். ஏற்கனவே அவருடைய கனவரான சஞ்சீவும் சன் டிவி சீரியலில் நடிக்க இருக்கும் நிலையில் ஆலியாவின் புது சீரியலுக்கான ப்ரோமோ தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.

இனியாவுக்கு சாதகமாக மாறிய கோபி... அதிர்ச்சியில் ராதிகா செய்த செயல்.. பாக்யாவின் எதிர்பாராத முடிவு

English summary

Actress Alya Manasa is back to act in a serial on Sun TV after a gap and information about her new serial has been leaked on social media.Alya Manasa, who has been acting in Vijay TV till now, will be acting in Sun TV for the first time. The promo of Alia's new serial is out now while her boyfriend Sanjeev is also acting in a Sun TV serial.