எதிர்நீச்சல் குணசேகரன் நிஜ பிள்ளைகளின் திருமணத்தில் முற்போக்கான திட்டம்... இதை எதிர்பார்க்கலையே!

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியலில் குணசேகரன் ஆக நடிக்கும் மாரிமுத்து தன்னுடைய மகன் மற்றும் மகளின் திருமணத்தில் முற்போக்கான பல முடிவுகளை எடுக்க இருப்பதாக கூறி இருக்கிறார்

சீரியலில் பெண்கள் என்றால் சமையல் செய்வதற்கும் வீட்டில் வேலைகளை செய்வதற்கும் என வைத்திருக்கும் ஒரு கேரக்டராக நடிக்கும் இவருக்குள் இப்படி ஒரு கேரக்டரா? என கேட்கும் பலருக்கும் ஆச்சரியமாகத்தான் இருக்கும்.

Marimuthu, who plays Gunasekaran in Sun TV's Ethie neechal '' serial, has said that he wants to take many progressive decisions in the marriage of his son and daughter. Is this a character who plays a character in the serial who thinks women are meant to cook and do housework? Many people who ask will be surprised.