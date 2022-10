ஈரமான ரோஜாவே சீரியல் ஜீவாவிற்கு இவ்வளவு பெரிய மகளா..? பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை கூறும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஈரமான ரோஜாவே சீரியலில் ஜீவா கேரக்டரில் நடிக்கும் திரவியம் ராஜ்குமாரின் குழந்தையின் பிறந்த நாளுக்கு ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

சின்னத்திரை நடிகர் திரவியத்துக்கு இவ்வளவு பெரிய மகள் இருக்கிறாரா என்று ரசிகர்கள் இன்ப அதிர்ச்சி அடைந்திருக்கிறார்களாம்.

English summary

The fans are wishing the birthday of Dhiraviam Rajkumar, who plays the character of Jeeva in the serial Eeramaana Rojave, on the birthday of the child.