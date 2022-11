“அந்த” விஜய் டிவி பிரபலத்தால் தான் பிக் பாஸ் வாய்ப்பு கிடைத்தது... தனலட்சுமி அம்மா வெளியிட்ட வீடியோ

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் ஆறில் இருக்கும் தனலட்சுமிக்கு இந்த வாய்ப்பு எப்படி கிடைத்திருக்கிறது என்பதை பற்றி அவருடைய அம்மா வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

டிக் டாக் பிரபலமாகவும், ஷார்ட் பிலிம் களில் நடித்துக் கொண்டிருந்த தனலட்சுமிக்கு விஜய் டிவி பிரபலத்தால் தான் இந்த பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி கிடைத்திருக்கிறதாம்.

English summary

Dhanalakshmi, who is in Bigg Boss Tamil season six, has released a video about how her mother got this opportunity. Dhanalakshmi, who was famous for Tik Tok and acted in short films, got this Bigg Boss show only because of her popularity on Vijay TV.