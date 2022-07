திடீரென கேரளாவிலும் பரவு ஆப்ரிக்க பன்றி காய்ச்சல்.. உத்தரப் பிரதேசத்திலும் பாதிப்பு.. ஆபத்தானதா?

Thiruvananthapuram

oi-Karthi Ramu

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவின் வயநாடு மாவட்டத்தின் மனந்தவாடி கிராமத்தில் உள்ள பன்றி வளர்ப்பு பண்ணைகளில் ஆப்பிரிக்க பன்றிக் காய்ச்சல் பாதிப்பு இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. போபாலில் உள்ள உயர் பாதுகாப்பு விலங்கு நோய்களுக்கான தேசிய நிறுவனம் இதை உறுதிசெய்துள்ளது. இதனால் அங்கு வளர்க்கப்படும் பன்றிகள் அனைத்தையும் கொல்ல வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

சமீபத்தில் இந்த பன்றி வளர்ப்பு பண்ணையில் இருந்த பன்றிகள் தொடர்ந்து அதிக அளவில் உயிரிழந்தது. இதனையடுத்து உயிரிழந்த பன்றியின் உயிரி மாதிரிகள் போபாலில் உள்ள விலங்கு நோய்களுக்கான தேசிய நிறுவனத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. பரிசோதனை முடிவுகளில் ஆப்பிரிக்க பன்றிக் காய்ச்சலால்தான் பன்றிகள் உயிரிழந்துள்ளது உறுதிசெய்யப்பட்டது.

தொற்று பாதிப்பு பரவாமல் இருக்க அருகில் உள்ள மற்ற பன்றி பண்ணையில் உள்ள பன்றிகளை கொல்ல வேண்டும் என்றும் அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர். தொற்று பரவாமல் இருக்க போதிய நடவடிக்கைகளை சுகாதாரத்துறை மேற்கொண்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் விளக்கமளித்துள்ளனர். முன்னதாக இந்த மாத தொடக்கத்தில் குரங்கம்மை நோய் தொற்று குறித்த அச்சம் மாநிலம் முழுவதும் ஆக்கிரமித்திருந்தது. அதேபோல 2 பேருக்கு தொற்று பாதிப்பு உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் தற்போது ஆப்ரிக்க பன்றிக் காய்ச்சல் புதிய அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இது செம தகவல்.. மனிதனுக்குப் பக்காவாக பொருத்தப்பட்ட பன்றி இதயம்.. மருத்துவ உலகில் சாதனை!

English summary

A case of African swine fever has been detected in piggery farms in Manandavadi village in Wayanad district of Kerala. National Institute of High Security Animal Diseases in Bhopal confirmed. It has also been advised that all the pigs reared there should be killed.