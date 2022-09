நோ கிப்ட்... நோ மொய்....எளிய முறையில் நடைபெற்ற நாட்டின் இளம் மேயரின் திருமணம்!

Thiruvananthapuram

oi-Halley Karthik

திருவனந்தபுரம்: நாட்டின் இளம் வயது மேயராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட திருவனந்தபுரம் மேயர் ஆர்யா ராஜேந்திரன் மற்றும் மார்க்ஸ்சிட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் எம்.எல்.ஏ சச்சின் தேவ் ஆகியோரின் திருமணம் எளியமுறையில் நடைபெற்றது.

கேரள மாநிலத்தில் தொடர்ந்து பல்வேறு முற்போக்கு நடவடிக்கைகளை ஆளும் மா.கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்நிலையில் இந்த திருமணமும் எளிய முறையில் நடத்தப்பட்டுள்ளது.

திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள ஏகேஜி மையத்தில் நடைபெற்ற இந்த திருமணத்தில் மாநிலத்தின் முதலமைச்சர் பினாராயி விஜயன் பங்கேற்றார்.

English summary

Thiruvananthapuram Mayor Arya Rajendran, who was elected as the youngest mayor of the country, and CPM MLA Sachin Dev got married in a simple manner. The ruling Communist Party has been carrying out various progressive activities in the state of Kerala. In this case, this marriage has also been conducted in a simple manner. Chief Minister of the state Pinarayi Vijayan participated in the wedding which was held at the AKG Center in Thiruvananthapuram.