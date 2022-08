"ரொம்ப டேன்ஞர்!" ஸ்கூல்ல கூட பையணும் பொண்ணும் ஒன்னா உட்கார கூடாது.! கேரளாவில் கிளம்பிய எதிர்ப்பு

Thiruvananthapuram

oi-Vigneshkumar

திருவனந்தபுரம்: பள்ளியில் மாணவ - மாணவிகள் ஒரே இடத்தில் ஒன்றாக அமர்வது குறித்து இஸ்லாமிய அமைப்பின் தலைவர் ஒருவர் சர்ச்சை கருத்தைத் தெரிவித்துள்ளார்.

Certificateகளில் அம்மா பெயர் இருந்தால் போதும் - Kerala High Court

இந்தியாவில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்கள் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு அதிகரித்து உள்ளது. குறிப்பாகச் சிறார்களுக்கு எதிரான குற்றங்களும் அதிகரித்து உள்ளது.

இதைத் தடுக்க மத்திய, மாநில அரசுகளும் தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. மறுபுறம் பாலியல் சம்பவங்களுக்குப் பெண்களைக் குறை சொல்லும் போக்கும் அதிகரித்து வருகிறது.

English summary

Kerala Indian Union Muslim League says its dangerous to allow boys and girls to sit together in school: (பள்ளியில் மாணவ மாணவிகள் ஒன்றாக அமர எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் இஸ்லாமிய அமைப்புகள்) Kerala government efforts to introduce a gender-neutral education system in the state.