கேரளாவின் மாபெரும் சீர்திருத்தவாதி ஸ்ரீ நாராயண குரு ஜெயந்தி.. முதல்வர் பினராயி விஜயன் பங்கேற்பு

திருவனந்தபுரம்: கேரள மக்களின் கல்வி மற்றும் புதிய கலாச்சாரத்திற்கு அடிப்படை வித்திட்டவரான ஸ்ரீ நாராயண குருவின் 168வது ஜெயந்தி விழா இன்று கொண்டாடப்படுகிறது.

சாதி மதம் பேதமற்று அனைவருக்கும் கல்வி வழங்க வேண்டும் என தனது வாழ்நாள் முழுவதும் கோயில்கள் கட்டியும் கல்வி நிலையங்களை கட்டியும் தொண்டாற்றிய சீர்திருத்தவாதிதான் ஸ்ரீ நாராயண குரு.

இவரின் இந்த 168வது ஜெயந்தி விழாவில் மாநில முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் பங்கேற்றுள்ளார்.

Today marks the 168th Jayanti of Sri Narayana Guru, who laid the foundation for the education and new culture of the people of Kerala. Sri Narayana Guru was a philanthropic reformer who built temples and educational institutions throughout his life to provide education to all irrespective of caste and religion. State Chief Minister Pinarayi Vijayan participated in his 168th Jayanti.