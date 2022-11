ஷாரோனை கொல்ல 10 வாட்டி ட்ரை பண்ணேன்.. ஜூஸ் பாட்டிலில் மாத்திரை.. காதலி கிரீஷ்மா பரபர வாக்குமூலம்!

Thiruvananthapuram

oi-Vignesh Selvaraj

திருவனந்தபுரம் : விஷம் கொடுத்து காதலனை கொலை செய்த வழக்கில் அடுத்தடுத்து அதிர்ச்சிகரமான தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. கடந்த 2 மாதங்களில் ஷாரோனை 10 முறை கொல்ல முயன்றதாக காதலி கிரீஷ்மா பரபரப்பு வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.

கேரள தமிழக எல்லையான பாறசாலை பகுதியில் காதலனுக்கு விஷம் கொடுத்து காதலி கொலை செய்த வழக்கில் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

உயிரிழந்த ஷாரோனின் கல்லூரி அமைந்துள்ள நெய்யூர் பகுதிக்கு கிரீஷ்மாவை அழைத்து வந்து போலீசார் விசாரணை நடத்தியுள்ளனர்.

அப்போது, ஷாரோனிடம் கடந்த 2 மாதங்களில் 10 முறை கூல்ட்ரிங்ஸில் மாத்திரை கலந்து கொடுத்து கொல்ல முயன்றதாகத் தெரிவித்துள்ளார் கிரீஷ்மா. இத்தகவலைக் கேட்டு போலீசார் அதிர்ந்தனர்.

English summary

Girlfriend Greeshma has confessed that she tried to kill Sharon 10 times. During the investigation conducted by the police, Greeshma said that Sharon escaped even though she mixed the pill in cool drinks 10 times in 2 months.