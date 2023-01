பேஸ்புக் பாய் பெஸ்டி! நம்பி சென்ற இளம்பெண்ணை பலாத்காரம் செய்த 4 பேர்.. கேரளாவில் அதிர்ச்சி

Thiruvananthapuram

oi-Halley Karthik

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவின் கோழிக்கோடு பகுதியில் சமூக வலைத்தளங்கள் மூலம் பழிகி 22 வயது இளம்பெண் ஒருவரை 4 இளைஞர்கள் சேர்ந்து கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்துள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவத்தில் தற்போது வரை மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இது குறித்து காவல்துறையினர் கூறியுள்ளதாவது, "கோழிக்கோடு பகுதியில் உள்ள பந்தீரன்காவு பகுதியை சேர்ந்தவர் 22 வயது இளம்பெண் பத்மா (பெயர் மாற்றப்பட்டிருக்கிறது). பட்டதாரியான இப்பெண் வீட்டுக்கு அருகில் வேலை பார்த்து வந்திருக்கிறார். இந்நிலையில் சமூக வலைத்தளத்தில் இவருக்கு அடிக்கடி ஒரு கணக்கிலிருந்து மெஸேஜ் வந்திருக்கிறது. முதலில் இதனை கண்டுகொள்ளாமல் இருந்த அவர், பின்னர் வந்த மெஸேஜ்களை ஒருநாள் படித்து பார்த்திருக்கிறார்.

அதில் எந்த வார்த்தையும் ஆபாசமாகவும் அபத்தமாகும் இருந்திருக்கவில்லை. எனவே அந்த கணக்குக்கு பத்மா மெஸேஜ் அனுப்பியிருக்கிறார். இப்படியாக சம்பந்தப்பட்ட நபருக்கும் பத்மாவுக்கும் தொடர்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. இப்படியே பேசிக்கொண்டிருந்தவர்கள் ஒரு நாள் செல்போன் எண்ணையும் பகிர்ந்திருக்கிறார்கள். தொடக்கத்தில் இந்த அழைப்புகள் குறைவான அளவில்தான் இருந்திருக்கிறது. ஆனால், நாட்கள் செல்ல செல்ல சம்பந்தப்பட்ட இளைஞன் அடிக்கடி போன் செய்து பேசியிருக்கிறார்.

A 22-year-old girl was gang-raped by 4 youths in the Kozhikode area of Kerala after she was caught on social media. Three people have been arrested so far in this incident.