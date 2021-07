கொரோனா பரவல்.. மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் வேலையிழந்து.. நாடு திரும்பிய 10.45 லட்சம் இந்தியர்கள்

Thiruvananthapuram

oi-Vigneshkumar

திருவனந்தபுரம்: கொரோனா பரவல் காரணமாகக் கடந்த ஆண்டு மே மாதம் முதல் மட்டும் சுமார் 15 லட்சம் பேர் வெளிநாடுகளில் இருந்து கேரளா திரும்பியுள்ளனர். அவர்களில் 10.45 லட்சம் பேர் வேலையிழந்துள்ளனர் என்று அம்மாநில வெளிநாடுவாழ் பணியாளர்கள் மையம் தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு இறுதியில் பரவ தொடங்கிய கொரோனா வைரஸ் உலகையே புரட்டிப் போட்டுவிட்டது. கொரோனா பாதிப்பால் பல நாடுகளும் புதிய கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளன.

இதுபோன்ற கட்டுப்பாடுகளால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டது வெளிநாடுகளுக்குச் சென்று வேலை செய்து வந்தவர்கள்தான். கொரோனா அச்சத்தால் அவர்கள் பலரும் சொந்த நாடுகளுக்குத் திரும்பினர்,

English summary

Nearly 15 lakh people flew in from across the world to Kerala in 13 months since the first week of May 2020. Of them 10.45 lakh of them stating “loss of job’’ as the reason for their return.