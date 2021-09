'28 நாட்கள் கால இடைவெளியில் கோவிஷீல்டு தடுப்பூசி..' மத்திய அரசுக்கு கேரளா ஐகோர்ட் உத்தரவு

Thiruvananthapuram

oi-Vigneshkumar

திருவனந்தபுரம்: கோவிஷீல்ட் தடுப்பூசியை 28 நாட்கள் கால இடைவெளியில் போட்டுக்கொள்ள அனுமதி அளிக்கும் வகையில் கோவின் தளத்தில் தேவையான மாற்றங்களைச் செய்ய மத்திய அரசுக்குக் கேரள உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் தற்போது கோவாக்சின் மற்றும் கோவிஷீல்டு தடுப்பூசிகளைக் கொண்டே பெரும்பாலும் வேக்சின் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் கோவாக்சின் 4 முதல் 6 வாரக் கால இடைவெளியிலும், கோவாக்சின் 12 முதல் 16 வாரக் கால இடைவெளியிலும் செலுத்த மத்திய அரசு பரிந்துரைத்துள்ளது.

இந்நிலையில் கேரளாவைச் சேர்ந்த கிடெக்ஸ் கார்மென்ட்ஸ் மற்றும் கிடெக்ஸ் சில்ட்ரன்ஸ்வேர் ஆகிய 2 நிறுவனங்களும் வெளிநாடுகளுக்குச் செல்வோரும் கோவிஷீல்டு கால இடைவெளியில் தளர்வுகளை அறிவிக்க வேண்டும் எனக் கேரளா உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தனர்.

English summary

Kerala High Court has directed the Centre to make changes on the COWIN app to allow scheduling a second dose of the Covishield vaccine after four weeks.