"சில தலைவர்கள் அல்ல, அவர் மட்டும் தான்" செய்தியாளர் சந்திப்பில் மோடியை கிண்டல் செய்த ராகுல் காந்தி!

Thiruvananthapuram

oi-Yogeshwaran Moorthi

திருவனந்தபுரம்: கடந்த 20 ஆண்டுகளில் ஒரே ஒரு தலைவர் மட்டும் தான் செய்தியாளர்களை சந்திக்காமல் செயல்பட்டு வருகிறார் என்று காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி பிரதமர் நரேந்திர மோடியை மறைமுகமாக கிண்டல் செய்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராகுல் காந்தி கன்னியாகுமரியில் இருந்து காஷ்மீருக்கு ஒற்றுமை பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். கன்னியாகுமரியில் கடந்த 7ம் தேதி தொடங்கிய இந்த நடைபயணம், கடந்த 11ம் தேதி முதல் கேரளாவில் நடந்து வருகிறது.

இதில் கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள், நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் பங்கேற்று வருகிறார்கள். எர்ணாகுளம் மாவட்டத்தில் நேற்று பாதயாத்திரை மேற்கொண்ட ராகுல் காந்தி நேற்றிரவு தேசம் பகுதியில் நிறைவு செய்தார்.

பாரத் ஜோடோ: ராகுல் காந்தியை வரவேற்க சாவர்க்கர் படம் வைக்கப்பட்டது ஏன்?

English summary

Jairam Ramesh said Rahul Gandhi have done 2 PC in last 15 Days. But some leaders didint Meet Reporters for the Last 20 years. Then Rahul sais, Not some leaders, but just ONE leader who hasn’t done a PC as yet.