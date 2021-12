பறவைக் காய்ச்சல் பீதி – கேரளாவில் 55 ஆயிரம் வாத்துகளை கொல்ல முடிவு

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம் : பறவை காய்ச்சல் பீதி காரணமாக கேரளாவில் உச்சபட்ச எச்சரிக்கை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஆலப்புழாவில் 20 ஆயிரம் வாத்துக்களையும் கோட்டயத்தில் 35 ஆயிரம் வாத்துக்களையும் கொல்ல முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

கேரளாவில் கொரோனா பாதிப்பு குறையாத நிலையில் கடந்த ஆண்டு பறவை காய்ச்சல் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. கேரளாவில் கோட்டயம் மாவட்டத்தில் நீண்டூர் பகுதியிலும் ஆலப்புழா மாவட்டம் குட்டநாடு பகுதியில் எடத்துவாபள்ளி தாளவாடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நூற்றுக்கணக்கான கோழி மற்றும் வாத்து பண்ணைகள் உள்ளன.

கடந்த வாரம் ஆழப்புழா மாவட்டத்தில் திடீரென வாத்துக்கள் மற்றும் பறவைகள் இறந்து விழுந்த நிலையில் அதிகாரிகள் மாதிரிகளை சேகரித்து போபால் ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பி வைத்தனர். சுமார் 140 மாதிரிகள் பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டது. அதில் 26 மாதிரிகளில் பறவைக் காய்ச்சலுக்கான அறிகுறிகள் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

