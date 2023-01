பேஸ்புக்கால் வந்த வினை.. சிறுமியை கடத்திய 55-வயது அரசு அதிகாரி.. கேரளாவில் நடந்த கொடூரம்

Thiruvananthapuram

oi-Mani Singh S

திருவனந்தபுரம்: கேரள மாநிலம் பாறைசாலை பகுதியை சேர்ந்த 14-வயது சிறுமியிடம் பேஸ்புக் மூலமாக பழகி கடத்தி சென்ற 55-வயதான பிரகாஷ் என்ற போக்குவரத்து அதிகாரியை கைது செய்த போலீசார் அவர் மீது போக்சோ வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். பேஸ்புக் பழக்கத்தால் நடந்த இந்த விபரீத சம்பவம் பற்றிய முழு விவரத்தை இங்கே காணலாம்.

தற்போதைய நவீன காலத்தில் இணைய வசதிகள் மூலமாக உலகம் உள்ளங்கைக்குள் சுருங்கிவிட்டது. சமூக வலைத்தளம் மூலமாக முன் பின் தெரியாதவர்களுடன் கூட பழக்கம் ஏற்பட்டு விடுகிறது.

சமூக வலைத்தள பதிவுகளை நம்பி சம்பந்தப்பட்ட நபர்களின் உண்மை முகம் தெரியாமல் பலரும் ஏமாறும் அவல நிலையும் சமீப காலமாக அதிகரித்து வருகிறது.

English summary

A POCSO case has been registered against a 55-year-old traffic officer, Prakash, who was arrested by the police for raping a 14-year-old girl through Facebook. Here is the full account of this tragic incident caused by a Facebook habit.