பொங்கலுக்கு வயநாடு டூர் போற பிளான் இருக்கா.. உஷார்.. ஊருக்குள் புகுந்த புலியால் மக்கள் பீதி

Thiruvananthapuram

oi-Halley Karthik

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவின் வயநாடு பகுதியில் புலி தாக்கியதில் விவசாயி ஒருவர் படுகாயங்களுடன் மீட்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. கிராமம் அமைந்துள்ள பகுதியிலிருந்து காடு சுமார் 8 கி.மீ தொலைவில் இருக்கும் நிலையில், புலி எப்படி கிராமத்திற்குள் வந்தது என்பது குறித்து வனத்துறையினர் குழப்பியுள்ளனர்.

வயநாடு பகுதி இயற்கையிலேயே புலிகள் மற்றும் யானைகள் நடமாட்டம் அதிகம் கொண்ட பகுதிதான். ஆனால், வயநாட்டையொட்டியுள்ள தொண்டர்நாடு ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட புதுசெரி பகுதியில் இதற்கு முன்னர் ஒரேயொரு யானை கூட காட்டை விட்டு கீழிறங்கி வந்ததில்லை. ஏன் இத்தனைக்கும் குரங்கு தொல்லை கூட இருக்காது. இந்நிலையில் நேற்று காலை தாமஸ் எனும் விவசாயி தன்னுடைய நிலத்திற்கு சென்றிருக்கிறார்.

இவர் நிலத்திற்கு போவதற்கு முன்னதாக சிலர் புலி போன்ற உருவத்தை வயல்வெளியில் பார்த்திருக்கின்றனர். ஆனால் இதற்கு முன்னர் இங்கு புலி இறங்கி வந்தது கிடையாது எனவே தாங்கள் பார்த்தது புலிதானா? என்று குழப்பத்தில் இருந்திருக்கின்றனர். இந்த பகுதியிலிருந்து குஞ்சோம் காடு 8 கிமீ தொலைவிலும், கண்ணூர் பேயா காடு 14 கி.மீ தொலைவிலும் இருக்கிறது. எனவே புலி வந்திருக்க வாய்ப்பில்லை என்று நினைத்திருக்கின்றனர்.

English summary

A farmer has been rescued with severe injuries after being attacked by a tiger in Kerala's Wayanad region. Forest officials are puzzled as to how the tiger entered the village as the forest is about 8 km away from the village.