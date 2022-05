47 வயது நபர் பலி.. கேரளாவில் பரவும் ”வெஸ்ட் நைல் வைரஸ்”! அறிகுறிகள் என்ன? முழு தகவல்கள் இதோ!

Thiruvananthapuram

oi-Rajkumar R

திருவனந்தபுரம் : கேரள மாநிலத்தில் மிக வேகமாக பரவி வரும் வெஸ்ட் நைல் வைரஸ் பாதிப்பு காரணமாக 47 வயதான நபர் ஒருவர் உயிரிழந்திருப்பது கேரள சுகாதாரத் துறை அதிகாரிகளை அதிர்ச்சியடைய செய்துள்ளது. இதனால் நோய் தடுப்பு பணிகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன.

2019ஆம் ஆண்டில் மலப்புரம் மாவட்டத்தில் ஆறு வயது சிறுவன் முதன்முதலாக வெஸ்ட் நைல் வைரஸ் பாதிப்பால் உயிரிழந்தான். இந்த வைரஸ் முதன்முதலாக 2006ஆம் ஆண்டில் ஆழப்புழாவில் பதிவானது. பின்னர், 2011ஆம் ஆண்டில் எர்ணாகுளத்தில் பதிவானது.

தற்போது கேரளாவில் தென்மேற்கு பருவ மழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், வெஸ்ட் நைல் வைரஸ் அச்சம் மக்களிடையே அதிகரித்துள்ள நிலையில் கேரள மாநிலத்தில் மிக வேகமாக பரவி வரும் வைரஸ் பாதிப்பு காரணமாக 47 வயதான நபர் ஒருவர் உயிரிழந்திருப்பது கேரள சுகாதாரத் துறை அதிகாரிகளை அதிர்ச்சியடைய செய்துள்ளது.

English summary

The death of a 47-year-old man due to the West Nile virus, which is spreading rapidly in the state of Kerala, has come as a shock to Kerala health officials. With the incidence of the disease currently on the rise, what is West Nile virus? How it spreads. What are its symptoms and preventive measures? Let's see in detail.