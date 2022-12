"வெள்ளத்தின் போது வழங்கிய அரிசி இலவசமல்ல".. கேரளாவுக்கு மத்திய அரசு கறார் பதில்.. சிபிஎம் விளாசல்

Thiruvananthapuram

oi-Halley Karthik

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் கடந்த 2018ம் ஆண்டு ஏற்பட்ட வெள்ளத்தின் போது மத்திய அரசு வழங்கிய அரிசி இலவசமில்லை என்று நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அமைச்சர் தெளிவாக கூறியுள்ளார்.

2018ம் ஆண்டு கேரளாவில் பெருவெள்ளம் ஏற்பட்டது. இதில் அம்மாநிலம் கடுமையான பாதிப்புகளை எதிர்கொண்டது. உயிரிழப்புகள் ஒருபுறமும், உடமை இழப்புகள் மறுபுறம் வாட்டி எடுத்தது.

இந்நிலையில், மத்திய அரசு இந்த வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை மீட்க முன் வந்தது. இதற்கு ராணுவ ஹெலிகாப்டர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன.

English summary

The Central Minister has clearly stated in the Parliament that the rice provided by the Central Government during the 2018 floods in Kerala was not free.